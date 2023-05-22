العين إلى نهائي كأس «ADIB»

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، عدنان الغربي، أحمد عيسى

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تأهل العين إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» لكرة القدم، رغم خسارته أمس من النصر بهدف دون رد في إياب نصف نهائي البطولة باستاد آل مكتوم، مستفيداً من فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف في الذهاب.



وتعتبر هذه المرة الرابعة التي يبلغ فيها العين نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين ويلتقي العين في نهائي البطولة، 27 الجاري باستاد آل نهيان، مع المتأهل من مباراة الشارقة والجزيرة التي تقام اليوم، وحقق العين اللقب مرتين، الأولى على حساب الوحدة بهدف دون رد في موسم 2008 – 2009 والثانية في الموسم الماضي بعد فوزه على شباب الأهلي 5 - 4 بركلات الترجيح.

ويشهد استاد الشارقة في السابعة و35 دقيقة مساء اليوم لقاء الشارقة والجزيرة في إياب نصف النهائي، لتحديد الطرف الثاني في النهائي، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوزالشارقة بهدف، وهي المواجهة الخامسة بين الفريقين بالموسم الحالي، في الدوري «ذهاباً وإياباً»، وربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة وذهاب الكأس الحالية.

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