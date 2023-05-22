مسيرات أفراح في حتا احتفالاً بدرع «الهواة»

المصدر: حتا – محمد فضل

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عاشت مدينة حتا فرحة كبيرة بعد تتويج «الإعصار» بدرع دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والذي ناله عن جدارة واستحقاق محققاً 75 نقطة، وجابت مسيرات الأفراح شوارع المدينة في مشهد تجاوب معه الكثيرون الذين صفقوا للاعبين وقدموا التهنئة لهم بالإنجاز الذي تحقق بجهود مجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين بمساندة من جماهير النادي.

وأهدى علي محمد عبيد البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي حتا، إنجاز التتويج بالدرع إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، وإلى الإدارة، وإلى جمهور ومحبي نادي واصفاً الإنجاز بالتاريخي موجهاً الشكر للاعبين والجهازين الفني والإداري على ما حققوه من إنجاز مشرف أولها بصعود الفريق لدوري أدنوك للمحترفين وثانيها تتويج هذا الفريق بدرع الدرجة الأولى بجدارة.

تنافس مثير

وهنأ أحمد يوسف بن درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، فريقي حتا والإمارات، بمناسبة تأهلهما إلى دوري المحترفين، متمنياً حظاً أوفر لبقية الفرق في الموسم المقبل وأشاد بالمستوى الجيد الذي ميز النسخة الحالية من مسابقة دوري الدرجة الأولى، مبدياً رضاه عن البطولة التي شهدت تنافساً مثيراً بين الفرق على بطاقتي الصعود لدوري المحترفين، مؤكداً أن حتا والإمارات استحقا التأهل بعد أن قدم كل منهما موسماً رائعاً توّجه بالصعود إلى دوري المحترفين.

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