العين إلى نهائي كأس "أبوظبي الإسلامي" للمرة الرابعة

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير سالم خميس

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نجح فريق العين في بلوغ نهائي بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي (رابطة المحترفين) للمرة الرابعة في تاريخه، رغم خسارته بهدف دون رد من النصر في إياب نصف نهائي البطولة الذي جمعهما مساء اليوم على استاد آل مكتوم، مستفيدا من فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب على ملعبه الأربعاء الماضي.

جاءت المباراة متوسطة في الشوط الأول وقليلة الفرص من الجانبين، أبرزها تسديدة من ماتياس بلاسيوس لاعب العين، ارتطمت بالقائم في الدقيقة 7، ثم ركلة حرة لعبها مدافع النصر حمدان الكمالي وحولها خالد عيسى إلى الركنية بصعوية في الدقيقة 38، كما أوجد العميد بعض الفرص الأخرى بواسطة المغربي عادل تاعرابت.

في الشوط الثاني، ضغط النصر من البداية واختطف هدف التقدم عن طريق تاعرابت في الدقيقة 58 لكنه لم يكن كافيا للإطاحة بالزعيم.

ويلتقي العين في نهائي البطولة، المقرر 27 مايو الجاري باستاد آل نهيان في أبوظبي، مع المتأهل من مباراة الشارقة والجزيرة التي تقام غدا (الاثنين).

وحقق العين اللقب مرتين، الأولى على حساب الوحدة بهدف دون رد في موسم 2008 – 2009 والثانية في الموسم الماضي بعد فوزه على شباب الأهلي 5 - 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 2 – 2.

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