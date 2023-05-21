تتويج أوروبي لـ«الإعصار» بدرع «الهواة»

المصدر: حتا – محمد فضل

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توج يوسف حسين النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة فريق حتا بدرع مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2022 - 2023، بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وأحمد بن درويش رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة وعلي عبيد البدواوي رئيس شركة كرة القدم بنادي حتا وعدد من أقطاب وأعضاء مجلس إدارة نادي حتا، وسط فرحة عارمة بملعب حتا من الجماهير واللاعبين.

وجاء تتويج «الإعصار» على الطريقة الأوروبية بعد أن تم إطلاق الألعاب النارية وأشعة الليزر، واحتفل اللاعبون مع الجماهير في مشهد يتكرر للمرة الرابعة في تاريخ حتا الذي بلغ مصاف دوري المحترفين وتصدر دوري «الهواة» برصيد 75 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الإمارات الوصيف وارتدى لاعبو حتا خلال التتويج قمصاناً حملت صورة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مع عبارة «ستبقى في قلوبنا».

وهنأ سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي فريق حتا بالتتويج، مشيراً إلى أن «الإعصار» عاد لموقعه الطبيعي بمجهود اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بقيادة المدرب المواطن الدكتور عبدالله مسفر، وأشار إلى أن الفرحة كبيرة في حتا، وقال: الدعم الكبير من الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا، أسهم في بلوغ الفريق منصات التتويج، وعزز جهود مجلس دبي الرياضي، مشيراً إلى أن عودة «الإعصار» إلى دوري المحترفين أسعد دبي وحتا، وأن الفريق واجه تحديات كبيرة وتغلب عليها. وتعادل «الإعصار» في آخر مبارياته أمس مع سيتي 1 - 1، تقدم سيتي بهدف محمد طالب fالدقيقة 10، وتعادل لحتا عبدالله جاسم fالدقيقة 71، وفي بقية النتائج فاز التعاون على العربي بنتيجة 4 - 2، والجزيرة الحمراء على مسافي 6 - 2، وغلف اف سي على العربي 1 - 0.

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