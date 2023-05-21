الريان يتفاوض مع البرتغالي جارديم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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ترددت أنباء عن اقتراب البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب شباب الأهلي «48 عاماً»، من الانتقال لتدريب الريان القطري في الموسم الجديد، وأكدت قناة «سكاي سبورتس» البريطانية قيام نادي الريان بفتح باب المفاوضات مع المدرب البرتغالي.

وأشارت صحف أجنبية إلى أن جارديم كان مرشحاً للعودة إلى تدريب الهلال السعودي، إلى جانب تلقيه عرضاً لتدريب النصر السعودي، فيما توقفت المفاوضات معه لقيادة أحد الأندية البرازيلية، ونوهت بنجاح المدرب أخيراً في قيادة شباب الأهلي إلى الفوز بدرع دوري أدنوك للمحترفين، وأن الريان يبحث عن مدرب يعيد إليه البريق بعدما أنهى الفريق مشواره بالدوري القطري بالمركز التاسع برصيد 20 نقطة.

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