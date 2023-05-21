الإمارات يستعد لـ «اللعب مع الكبار» مبكراً

المصدر: رأس الخيمة – محمد فضل

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تواصلت احتفالات نادي الإمارات بالصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين حتى وقت متأخر من الليل، ابتهاجاً بهذه المناسبة وذلك بعد فوز «الصقور» على فرسان هيسبانيا بنتيجة 1/‏‏‏3 ليختتم الفريق مشواره في دوري الدرجة الأولى برصيد 71 نقطة، ويتأهب للمرحلة المقبلة التي تعد الأهم في تاريخ النادي ألا وهي التهيؤ الجيد لمباريات دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، أن مجلس الإدارة بصدد اتخاذ قرارات للتعامل مع دوري المحترفين ونسعى للاستفادة من كل أبناء النادي، لافتاً إلى أن المهمة الأولى التي سعى لها الفريق الأول والجهازان الفني والإداري تمت بنجاح وهي الحضور مع فرق دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الكروي المقبل 2023 - 2024.

وأشار البطران، ألي أن بقاء «الصقور» مع الكبار يتطلب مزيداً من الجهد والعمل فضلاً عن التحضير المبكر لمسابقات الموسم المقبل ككل بدءاً من الدوري مروراً بمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي إلى جانب المشاركة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وألمح البطران إلى اجتماعات ستعقد في الفترة المقبلة لبحث ترتيبات الموسم الجديد وبداية الإعداد والمعسكر الخارجي، موضحاً أن التأهل واللعب في دوري الأضواء يرجعان لكل أفراد النادي من مجلس إدارة ولاعبين وأجهزة فنية وطبية وإدارية وحتى الجمهور كان له دور كبير في هذا الإنجاز منوهاً بأن المرحلة المقبلة كما أشرت سابقاً تتطلب مزيداً من التكاتف بين أفراد النادي كافة.

فرحة

بدوره، قال الكابتن محمد الجالبوت مدرب فريق الإمارات ومهندس الصعود: أعتقد أن جمهور «الصقور» يستحق هذه الفرحة التي جاءت مع ختام مواجهات الموسم، مشيراً إلى أنه في غاية السعادة لقيادته الفريق إلى دوري الأضواء والشهرة المرة الأولى في مسيرته الشخصية التدريبية، ولفت الجالبوت إلى أن الهمة العالية التي أدى بها لاعبو الإمارات المباريات الأخيرة أسهمت في حصول فريقه على المركز الثاني، كما هنأ حكومة وأهالي إمارة رأس الخيمة وجمهور الصقور بتأهل الإمارات واللعب في دوري أدنوك للمحترفين، متمنياً حظاً أوفر للفرق التي لم يحالفها التوفيق في مقبل المواسم.

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