مهمة صعبة للنصر أمام العين في نصف نهائي كأس «ADIB»

المصدر: دبي- عدنان الغربي، العين- طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف النصر نظيره العين في الساعة 7:35 من مساء اليوم، على ملعبه باستاد آل مكتوم، في إياب نصف النهائي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في لقاء يعد الفرصة الأخيرة للوصول إلى النهائي، ومواصلة رحلة البحث عن لقب لإنقاذ الموسم.

وتبدو المهمة صعبة، وشبه مستحيلة بالنسبة للنصر، الذي خسر لقاء الذهاب في العين، الأربعاء الماضي، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وفي ظل افتقاده 7 لاعبين، لأسباب مختلفة هم: محمد شاكر، وسلطان الشامسي، بسبب بنود الإعارة، الإيفواري عبد الله توريه، والبوسني سمير ميميشيفيتش، وحسين مهدي، ومحمد برغش، وخالد جلال بسبب الإصابة.

واعترف الكرواتي غوران توميتش مدرب النصر بصعوبة مهمة فريقه، بعد الخسارة الثقيلة في مباراة الذهاب، وقال: سنقدم كل ما لدينا حتى نعوض نتيجة مباراة الذهاب، التي ظهرنا فيها بمستويات جيدة حتى الدقيقة 60، عندما استفاد العين من ضربة الجزاء، وحول مجرى اللقاء لمصلحته.

ووصف توميتش التعويض في مباراة اليوم بالمعجزة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم، وأنه بالرغم من الغيابات العديدة إلا أن النصر سيقدم مباراة مشرفة، ويحاول إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، مشيراً إلى أنه سيختار التشكيلة المناسبة للدفاع عن حظوظ الفريق مهما كانت الظروف، التي سيخوض فيها المباراة، وقال: نملك العديد من اللاعبين من أصحاب الخبرة، وطلبت منهم التحلي بالهدوء في المواقف الصعبة، وعدم تكرار ما حدث في مباراة الذهاب عندما انهار الفريق بسبب ركلة الجزاء، والتعامل بشكل أفضل مع قرارات الحكم.

تفاؤل

بالمقابل تبدو الأجواء مثالية إلى حد كبير، يسودها التفاؤل والثقة في العين، بعد الفوز الكبير، الذي حققه الفريق في لقاء الذهاب، وهو ما يجعل مهمته تبدو أقل صعوبة على الورق، ولكنها ليست كذلك في الميدان قياساً على إمكانات وقدرات المنافس، وهو الأمر الذي يدركه لاعبو العين ومدربهم ريبروف، والذي حرص على تصحيح الأخطاء، ومعالجة السلبيات، التي صاحبت أداء الفريق، خلال لقاء الذهاب، ويكتنف الغموض عودة كل من كايو كانيدو، والمهاجم لابا كودجو، والمدافع تين يدفاي، والذين غابوا جميعاً عن الفريق في لقاء الذهاب، الذي حسمه العين بأربعة أهداف مقابل هدف.

لم يخف المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، قلقه بسبب الهدف، الذي أحرزه النصر بشباك فريقه في مباراة الذهاب، وقال: لا أستطيع القول إنني أشعر بالراحة بسبب النتيجة، التي حققناها في مباراة الذهاب، وآمل بأن يكون لدى اللاعبين هذا الشعور نفسه، ففي مباريات نصف النهائي كل شيء من الممكن أن يحدث خصوصاً أننا نلعب خارج أرضنا، وجميع مبارياتنا ليست سهلة، وكنت سأكون أكثر سعادة لو أننا خرجنا بشباك نظيفة في مباراة الذهاب بدلاً من استقبال هدف.

وأضاف: أنا الآن متأكد أن النصر سيقاتل بقوة، من أجل تحقيق الفوز في لقاء الذهاب، ورغم تخلفه بثلاثية نظيفة، ولكنه حاول تسجيل هدف قبل أن يسجل فريقنا الهدف الرابع، ولهذا فإنه من المهم جداً التركيز والقتال بحماسة، منذ البداية وحتى النهاية، ونعلم أن لنا الأفضلية على فريق النصر، بسبب نتيجة المباراة الماضية، ولكن علينا القتال في مواجهة الليلة.

وأوضح ريبروف أن جميع اللاعبين حالياً يبذلون قصارى جهدهم، علماً بأن وقت الإصابة ليس بالوقت المناسب، ولكن تين يدفاي يبذل قصارى جهده للتعافي، ولابا كودجو يستعد مع الفريق، وآمل بعودته قريباً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز