حتا بطلاً لدوري الأولى وتتويج الإعصار على الطريقة الأوروبية

المصدر: حتا – محمد فضل ، تصوير زيشان احمد

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تُوج يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة فريق حتا بدرع مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2022-2023، بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وأحمد بن درويش رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم وعلي عبيد البدواوي رئيس شركة كرة القدم بنادي حتا وعدد من اقطاب وأعضاء مجلس إدارة نادي حتا ، وجاء تتويج الاعصار على الطريقة الأوروبية بعد ان تم اطلاق الألعاب النارية واشعة الليز واحتفل اللاعبون مع جمهورهم في مشهد يتكرر للمرة الرابعة في تاريخ الاعصار الحتاوي الذي بلغ مصاف دوري المحترفين وتصدر الفريق المسابقة برصيد 75 نقطة . وسط فرحة عارمة بملعب الاعصار من قبل جمهور ولاعبي حتا .

وانتهت مباراة الاعصار وضيفه سيتي على وقع التعادل الإيجابي بهدف بكر الفريق الضيف بهدفه الأول عن طريق اللاعب محمد طالب في الدقيقة 10 وعدل لحتا اللاعب عبد الله جاسم في الدقيقة 71 من عمر المباراة ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد حتا الى 75 نقطة بفارق أربعة نقاط عن الامارات الوصيف فيما وصل سيتي الى 24 .

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وارتدى لاعبو حتا خلال التتويج قمصان حملت صورة الراحل المقيم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي السابق مع عبارة " ستبقى في قلوبنا " .

وفي بقية النتائج فاز التعاون على العربي بنتيجة 4/2 ، والجزيرة الحمراء على مسافي 6/2 ، وغلف اف سي على العربي بهدف ..

بدوره هنأ سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي فريق حتا بالتتويج مشيراً الى أن الاعصار عاد لموقعه الطبيعي وذلك بمجهود اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني الدكتور عبد الله مسفر مشيراً الى التحديات الكبيرة التي واجهت الفريق مع انطلاقة المسابقة لافتاً الى ان الفرحة كانت كبيرة في حتا واعتقد بان الدعم الكبير من قبل سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد ال مكتوم رئيس النادي ساهم في بلوغ الفريق منصات التتويج وعزز ذلك من متطلبات مجلس دبي الرياضي مشيراً الى ان عودة الاعصار فرحة لكل أهالي دبي ومدينة حتا.

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