كأس الملك سلمان للأندية .. الوحدة يتعادل خارج أرضه مع الجيش الملكي المغربي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

فرض الوحدة التعادل السلبي 0-0 على مضيفه الجيش الملكي المغربي في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن ذهاب الدور الثاني لكأس الملك سلمان للأندية، ليتأجل حسم الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة إلى مباراة الإياب التي تقام الأربعاء المقبل على استاد آل نهيان بأبوظبي.

وتعد النتيجة إيجابية لمصلحة الوحدة الذي قدم مباراة تكتيكية وظهر بشكل منظم خاصة على مستوى الدفاع، ونجح في الحد من خطورة متصدر الدوري المغربي الذي ظهر بأداء أقل من المتوقع.

وكان اللعب أغلب فترات المباراة في وسط الملعب في ظل غياب الفرص الحقيقية على المرميين، إذ ظهر أصحاب الأرض بلا أنياب، ولم يتعرض مرمى حارس العنابي محمد الشامسي إلى أي تهديد حقيقي على مدار الشوطين باستثناء تسديدتين من خارج المنطقة لم تشكلا أي خطورة.

وأهدر سيباستيان تيغالي مهاجم الوحدة فرصة سهلة في الدقيقة العاشرة بعدما وصلته الكرة من إسماعيل مطر في مواجهة المرمى ولكنه أطاح بها فوق العارضة.

وعاب الوحدة عدم استغلال ظهور المنافس بمستوى متواضع ولم يندفع نحو الهجوم بكثافة، وركز على التأمين الدفاعي وعدم استقبال شباكه لأي أهداف.

وأشهر حكم المباراة السعودي خالد بن صالح البطاقة الحمراء في وجه رضا سليم لاعب الجيش في الدقيقة 88 للاعتراض.

ويحتاج الوحدة للفوز بأي نتيجة في مباراة العودة على ملعبه في أبوظبي، إذ يصعد المتأهل للمجموعة الرابعة التي تضم الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والفائز من نواذيبو الموريتاني والكويت الكويتي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز