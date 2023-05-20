«الصقور».. احتفالية استثنائية بالعودة الخامسة إلى «المحترفين»

المصدر: رأس الخيمة - محمد فضل

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عاشت جماهير فريق الإمارات، أمس، احتفالية استثنائية في استاد الإمارات بالعودة إلى اللعب مع الكبار ودوري المحترفين للمرة الخامسة في تاريخه.

وتقلد لاعبو «الصقور» الميداليات الفضية والجائزة المالية المقدمة من اتحاد الكرة لصاحب المركز الثاني وبطاقة التأهل الثانية إلى دوري المحترفين، عقب فوز فريق الإمارات على فرسان هيسبانيا بنتيجة 3 - 1، بالجولة الأخيرة للدوري.

مؤكداً جدارته بالمركز الثاني لدوري الدرجة الأولى بوصوله للنقطة 71، وأحرز الثلاثية كل من أحمد عيسى دييغو فارياس وليثيري سيلفا، وسجل للخاسر مارلون كوستا.

وبدأت احتفالية الصعود عقب إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة وتوجه اللاعبون للاحتفال مع الجماهير، ونال المدرب محمد الجالبوت تحية خاصة بعد أن أعاد الفريق من جديد للعب في دوري الأضواء، وحظيت المباراة بحضور جماهيري مميز، تغنى بالإنجاز.

ورفعت الجماهير لافتات إشادة باللاعبين والفريق وتضمنت أبرز اللافتات «قاتلوا من أجل الشعار»،«الجالبوت أعاد البريق»، إلى جانب لافتات أخرى تخص اللاعبين منها «المرعب والهداف» في إشارة للهداف البرازيلي دياغو فاريس صاحب 24 هدفاً.

حضر المباراة كل من أحمد بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ويوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، وسالم الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، وجمعة العبدولي عضو لجنة المسابقات. وفي بقية النتائج فاز الفجيرة على العربي ومصفوت على بينونة بنتيجة 3 - 2، وتغلب دبا الحصن على الذيد برباعية نظيفة.

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