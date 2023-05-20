العين بطل كأس تحت 18 سنة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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توج العين بطلاً لكأس الشباب تحت 18 سنة لكرة القدم، بفوزه أمس على شباب الأهلي 7 - 6 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء باستاد «ذا سيفنز» في دبي، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 - 1، وقام الدكتور سيف المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المسابقات.

ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة بتسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة للعين والميداليات الفضية لشباب الأهلي الوصيف، وذلك بحضور الدكتور مطرالدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة العين للكرة، وإبراهيم عبد الملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي للكرة، ومحمد المحمود، عضو لجنة رعاية المواهب في العين.

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