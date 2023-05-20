إنجاز تاريخي للخماسي الحديث في آسيا

المصدر: بانكوك - وام

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حقق منتخب الإمارات للخماسي الحديث إنجازاً تاريخياً، وفاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة جنوب شرق آسيا المقامة حالياً في تايلاند عبر اللاعب صالح السويدي.

كما فاز زميله جاسم العبدولي بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وتعد المشاركة هي الأولى للفريق في البطولة.

وأشادت الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، رئيس وفد المنتخب في بانكوك بالإنجاز التاريخي

مؤكدة أنه يترجم جهوداً كبيرة لمنظومة الاتحاد خلال فترة قصيرة بعد تأسيسه ويتوج جهود اللاعبين والجهاز الفني.وأشاد خالد النقبي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات بإنجاز صالح السويدي وجاسم العبدولي في أول مشاركة لمنتخب الإمارات، آسيوياً، وأعرب عن أمله في أن يحقق لاعبو المنتخب ميداليات أخرى في مسابقة الترايثلون.

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