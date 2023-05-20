شباب الأهلي يقترب من سلطان الزعابي

المصدر: .(دبي - إيهاب زهدي)

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اقترب «شباب الأهلي» من التعاقد مع ظهير أيسر اتحاد كلباء سلطان الزعابي «24 عاماً»، لتدعيم خطه الدفاعي في الموسم الجديد، الذي يسعى خلاله للاحتفاظ بدرع دوري أدنوك للمحترفين، الذي توج به مؤخراً، إلى جانب المنافسة على ألقاب كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس السوبر، ومشاركته في دوري أبطال آسيا. وشارك الزعابي مع اتحاد كلباء في 1290 دقيقة بالموسم المنتهي موزعة على 21 مباراة، وسجل خلالها هدفاً واحداً، ونال بطاقتين حمراء وصفراء

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