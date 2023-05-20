إسماعيل القرقاوي يحتفل بإنجاز «الفرسان»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وأحد أبرز مؤسسي نادي شباب الأهلي، حفل عشاء في الخوانيج، على شرف أسرة النادي بمناسبة حصول الفريق الأول لكرة القدم، على درع دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، ووصوله إلى 8 ألقاب في تاريخ مسابقة الدوري الإماراتي، وفي مشوار هذا الكيان الرياضي الكبير الحافل بالإنجازات والبطولات.

وحضر الحفل إبراهيم عبد الملك، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وعدد كبير من الشخصيات المشهود لها على الساحة الرياضية ومحبي «فرسان دبي»، إلى جانب عدد من الأعضاء القدامى المؤسسين، ومنهم عبد الله الأنصاري عضو مجلس إدارة النادي في بداية التأسيس، مع إسماعيل القرقاوي وعبد الرحيم مرداس وعادل الزرعوني.

وحضر الحفل نجوم كرة القدم السابقون في نادي شباب الأهلي، ومنهم الدكتور محمد سالم حمدون، نجم شباب الأهلي والمنتخب الإماراتي السابق لكرة القدم، الأمين العام المساعد السابق للهيئة العامة لرعاية الرياضة، والدكتور محمد البنا، محمد مطر غراب وحمزة عباس، والذين ساهموا في تحقيق العديد من الإنجازات للنادي.

وأشاد القرقاوي، بالنتائج المشرفة التي حققها الفريق هذا الموسم، ونجاحه بحسم اللقب قبل نهاية الدوري بجولة، مشيداً بالبطولات التي حققها النادي على مستوى الفئات السنية الأخرى، والألعاب الجماعية الأخرى، وفي مقدمتها الفريق الأول لكرة السلة بطل الدوري، والصاعد للدور الثاني في تصفيات السوبر الآسيوية.

قدم إبراهيم عبد الملك، الشكر للقرقاوي على المبادرة الطيبة، والتي تعبر عن مدى ارتباط أقطاب وأبناء النادي بهذه القلعة الرياضية الكبيرة، في ظل دعم القيادة العليا، وحرص أبناء النادي على تحقيق الإنجازات والبطولات.

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