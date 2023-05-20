أحمد سالم.. أكثر من أشهر بطاقات ملونة في «المحترفين»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تصدّر أحمد سالم خلفان حكم الساحة قائمة قضاة الملاعب الأكثر إشهاراً للبطاقات الملونة؛ الصفراء والحمراء، في النسخة الأخيرة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين عن موسم 2022 - 2023، التي شهدت محصلة إجمالية بلغت 496 بطاقة صفراء، و46 حمراء.

وأشهر أحمد سالم خلفان البطاقة الصفراء 62 مرة، والحمراء 6 مرات، خلال 12 مباراة فقط أدارها بالمنافسة، يليه أحمد عيسى بإشهار الكرت الأصفر 59 مرة مقابل 5 حالات طرد في ذات العدد من المباريات، وفي المركز الثالث الحكم حمد علي يوسف، الذي أنذر 55 لاعباً، وطرد 4 لاعبين خلال 14 مباراة.

ويلاحظ أن الحكم عادل النقبي رغم إدارته لعدد مباريات أكثر بلغت 17 مواجهة، لكنه استخدم الكروت الملونة في حالات أقل، فقد أشهر الكرت الأصفر 44 مرة، والأحمر مرتين فقط، وكذلك الحال مع محمد عبد الله، الذي استخدم البطاقة الصفراء 46 مرة، والأحمر 4 مرات.

فيما يعتبر الحكم حمد علي يوسف أكثر من فرض عقوبة البطاقات الملونة في مباراة واحدة، وكان ذلك في مواجهة عجمان والشارقة في الجولة الثالثة، والتي أخرج فيها الحكم الكرت الأصفر 11 مرة، والحمراء مرة واحدة.

وشهدت 5 مباريات من الدوري التزام اللاعبين بقواعد اللعب النظيف تماماً، حيث لم يضطر الحكام لاستخدام البطاقات الملونة، منها مباراتان أدارهما الحكم عادل النقبي، وهما مباراتا العين وكلباء في الجولة الرابعة، وبني ياس ودبا في الجولة 20، بجانب مباراة الشارقة وعجمان التي أدارها يوسف الجسمي «الجولة 16».

والظفرة وبني ياس التي أدارها سلطان عبد الرزاق «الجولة 21»، ومواجهة عجمان والظفرة، التي أدارها الحكم أحمد حسن بلال في الجولة 24، وهي المواجهة الوحيدة، التي شارك في إدارتها من وسط الملعب.

أما أكثر لاعب تعرض لعقوبة من أصحاب الصافرة فواز عوانة قائد بني ياس، الذي تمت معاقبته بعدد 10 إنذارات خلال مشاركته في 21 مباراة، ومن بين 46 بطاقة حمراء أشهرها الحكام، نال لاعبان الكرت الأحمر مرتين هما: راشد محمد «النصر»، محمد إسماعيل «عجمان».

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