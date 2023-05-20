زايد الحمادي: مستقبلي بيد الوحدة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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كشف الحارس زايد الحمادي المعار من الوحدة إلى البطائح هذا الموسم، أن مستقبله بعد انتهاء فترة الإعارة بيد ناديه الوحدة، مؤكداً أن المسؤولين عن شركة كرة القدم بالوحدة يحرصون على تحقيق مصلحة الطرفين؛ النادي واللاعب، متمنياً أن ينال الفرصة لارتداء قميص الوحدة ومواصلة النجاحات في قلعة «أصحاب السعادة» بعد المشاركة الإيجابية مع البطائح.

وكشف الحمادي، لـ «البيان»، أن الانضباط والتركيز داخل الملعب وخارجه وراء الظهور بالمستوى المميز هذا الموسم، ومن الضروري أن يقدم اللاعب تضحيات لتحقيق أهدافه في احتراف كرة القدم.

مشيراً إلى أن اختيار المدربين الذين مروا على نادي البطائح وثقتهم بإمكانياته قادت إلى حرصه على تقديم أفضل ما لديه لحراسة الخشبات الثلاث مع فريقه البطائح الذي كلل مشاركاته التاريخية الأولى في دوري المحترفين بالبقاء في «الأضواء».

عطاء مستمر

وأشار الحمادي «27 عاماً» إلى أن أي لاعب كرة قدم يحتاج إلى الفرصة لاستغلالها وتقديم العطاء المنتظر داخل الملعب، واستطاع أن يحصل على الفرصة المناسبة بعد تجربة الإعارة من الوحدة إلى البطائح.

والتي جاءت ناجحة وتعتبر بمثابة دافع من أجل تقديم الأفضل في الموسم المقبل المتوقع أن لا يقل منافسة وصعوبة عن الموسم الحالي الذي كان مميزاً في كل الجولات، متوجهاً بالشكر والتقدير لكل زملائه اللاعبين في صفوف فريق البطائح ولكل من ساهم في دعم مشواره خلال هذا الموسم.

انتقال حر

وانتقل الحمادي إلى صفوف فريق الوحدة في صفقة انتقال حر قادماً من الظفرة في الصيف الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم لغاية موسم 2025 وتم إعارته في فترة الانتقالات الصيفية إلى نادي البطائح.

والذي شارك معه أساسياً في 24 مباراة وتصدى لـ 82 كرة على مستوى مسابقات المحترفين في دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي إضافة إلى مشاركته المميزة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولعب في صفوف عدة أندية أبرزها الظفرة وخورفكان وحتا.

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