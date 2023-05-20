حتا.. الهدف 77 نقطة في يوم التتويج

المصدر: حتا - محمد فضل

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يمكن لحتا تحطيم رقم دبا الفجيرة عندما يستقبل فريق سيتي في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى، اليوم، وكان حتا ضمن الصعود لدوري أدنوك للمحترفين.

والتتويج بدوري الهواة قبل نهاية البطولة، وينتظر أن يحطم حتا رقم النواخذة حال فاز على سيتي، إذ سينهي الدوري برصيد 77 نقطة، حيث يملك حالياً 74 نقطة، وكان دبا توّج بطلاً لدوري الأولى في النسخة قبل الجارية بحصوله على 75 نقطة، مع الإشارة إلى أن عدد المباريات والفرق كان أقل.

وحقق حتاً أرقاماً متميزة في مشوار الصعود، حيث حقق الفوز في 23 مباراة، كونه أكثر الفرق تحقيقاً للانتصارات، وهو أقل الفرق قبولاً للخسارة بثلاث هزائم فقط.

كما تعادل في خمس مباريات، متساوياً مع الإمارات، ونال لقب ثاني أفضل خط هجوم، وثاني أفضل خط دفاع حتى الآن، وهو أكثر الفرق تحقيقاً للانتصارات بملعبه بـ12 فوزاً، كما فاز في 11 مباراة خارج ملعبه، متساوياً مع الإمارات الوصيف، فضلاً عن تجنب فريق المدرب الدكتور عبدالله مسفر الهزيمة في 18 جولة متتالية.

دعوة

ووجه علي عبيد البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي حتا، الدعوة لجماهير الإعصار للاحتفال مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري بدرع الهواة، مشيراً إلى أن الفريق سيخوض لقاء سيتي بأعصاب هادئة، وذلك بعد ضمانه بطاقة الصعود الأولى، إلى جانب نيل لقب درع الهواة.

الأفضل

وينتظر أن يحصل الدكتور عبدالله مسفر، مدرب الإعصار، على لقب أفضل مدرب في الدوري، كما تصاعدت أسهم قائد الفريق راشد عيسى في الحصول على جائزة أفضل لاعب مواطن، وعبيد البدواوي على جائزة أفضل مدير فريق.

موسم متميز

وقدم حتا موسماً متميزاً توج بالصعود المبكر والتتويج باللقب، واستحق المركز الأول بجدارة، وكان التعاقد مع المدرب عبدالله مسفر نقطة التحول في مشوار الإعصار، حيث نجح مسفر في وضع الفريق في الاتجاه الصحيح، وقاده إلى الإنجاز، بفضل التنظيم الجيد والجماعية وتعدد صناع اللعب ومسجلي الأهداف.

وسجل حتا حالة غريبة وغير مألوفة في دوري الأولى، فهو الفريق الوحيد الذي لا يملك لاعباً ينافس على لقب الهداف رغم تسجيله 74 هدفاً في الدوري كونه ثاني أقوى هجوم، ويتصدر ديغو، مهاجم الإمارات، لائحة ترتيب الهدافين برصيد 23 هدفاً.

وكرر حتا سيناريو فريق شباب الأهلي، الذي لم ينافس أي لاعب من صفوفه على لقب هداف الدوري، لكن الفريق تميز بوجود أكثر من لاعب يمكنه التسجيل.

تاريخ

وقال اللاعب راشد عيسى، كابتن الإعصار: الدوري لم ينته، وبعد أن حصلنا على بطاقة الصعود الأولى، وضمان التتويج بالدرع تبقى لنا تحقيق الرقم القياسي على مستوى المسابقة بالوصول إلى 77 نقطة؛ كوننا أول فريق في تاريخ دوري الهواة يحقق هذا الرقم، بعد أن حصل دبا الفجيرة خلال الموسم الماضي على 75 نقطة.

وفي بقية مباريات الجولة الأخيرة من دوري الأولى يلتقي التعاون ضيفه الحمرية، والجزيرة الحمراء في مواجهة مسافي، وغلف إف سي ضد الرمس، وهي مواجهات تحصيل حاصل وتحسين مراكز.

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