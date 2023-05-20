أجانب الوصل على صفيح ساخن

المصدر: دبي - علي شدهان

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بات خماسي اللاعبين المحترفين الأجانب في فريق الوصل الأول لكرة القدم، على صفيح ساخن، مع ختام موسم 2022 - 2023، وعدم حصول الإمبراطور على أي من ألقاب بطولات الموسم.

وفي ظل رغبة إدارية وجماهيرية صريحة في السير نحو التغيير، والاستعداد بشكل أفضل للموسم الجديد، سعياً إلى إعادة الوصل إلى اعتلاء منصات التتويج.

ويضم خماسي المحترفين الأجانب الحالي في الوصل، لاعب الوسط التشيلي، فيليبي غوتيريز، والمدافع المغربي، سفيان بوفتيني، ولاعب الوسط الأرجنتيني، جيرونيمو بوبليتي، ومواطنه المهاجم، توماس شانكالاي.

والمدافع الجزائري جمال الدين بن العمري. ورغم عدم صدور بيان رسمي من الوصل عن تحديد مصير أي من خماسي الأجانب مع الإمبراطور، إلا أن هناك مؤشرات شبه مؤكدة على رحيل 3 من الخماسي، شانكالاي وغوتيريز وبن العمري، مع شكوك تحوم حول مصير بوفتيني وبوبليتي.

السعي المبكر

وفي إطار السعي المبكر لإعداد فريق الوصل لموسم 2023 - 2024 أبرمت إدارة النادي أولى صفقات المحترفين الأجانب مع الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، حتى العام 2026، لتعزيز صفوف الإمبراطور بلاعب يجيد اللعب في منطقة وسط الميدان.

والتي شهدت له بالتمرير الناجح مع فريقه السابق بني ياس في الموسم المنتهي للتو، برصيد 50 تمريرة ناجحة، وبما وضعه في قائمة أفضل 10 لاعبين في ختام الموسم.

وما يزيد من وهج خيمينيز في التمرير الناجح أنه سيجد مَن يساعده على زيادة براعته، عندما يلعب في تشكيلة الوصل في الموسم المقبل، إلى جانب علي صالح، «58 تمريرة ناجحة»، وفابيو ليما «48 تمريرة ناجحة»، مع توقعات بأن يشكل خيمينيز وليما وعلي صالح ثلاثياً مؤثراً جداً في منظومة لعب الوصل في الموسم المقبل، وبما يجعل الإمبراطور مؤهلاً أكثر للعودة إلى حصد الألقاب.

وبالتوازي مع حسم صفقة اللاعب خيمينيز انتهت علاقة الوصل مع مدربه في موسم 2022 - 2023 الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، والذي قاد الإمبراطور منذ يونيو 2022 خلفاً لنظيره البرازيلي أودير هيلمان.

سوء الطالع

أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة الوصل، أشار إلى أن فريق النادي الأول لكرة القدم، «كانت» لديه فرصة جيدة لتحقيق أفضل مما تحقق في ختام الموسم، لكنه لم يفلح ربما نتيجة بعض الظروف المتعلقة بغيابات لاعبين مؤثرين عن بعض المباريات، والإصابات، وسوء الطالع.

لافتاً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان رسمياً عن أسماء جديدة في طريقها للانضمام إلى تشكيلة الوصل في الموسم الجديد، وأن الوصل قدم مستويات طيبة في بطولات الموسم، وحصل على رابع الدوري برصيد يعد الأفضل منذ مواسم عدة.

أحلام الوصلاوية

وأشار أحمد الشعفار إلى أن سقف أحلام الوصلاوية «كان» أعلى بقليل مما حصل عليه فريق الوصل في ختام الموسم، مؤكداً أن الإمبراطور «كان» قريباً من الذهاب إلى أبعد من المركز الرابع في الدوري، لكنه لم يوفق.

منوهاً بأن المدرب خوان أنطونيو بيتزي عمل بصورة جيدة مع الوصل. واعتبر أحمد الشعفار انتهاء علاقة الوصل مع بيتزي أمراً معتاداً في ظل متطلبات الاحتراف.

معرباً عن قناعته بأن فترة التعاقد مع أي مدرب يجب ألا تزيد على موسم واحد، رافضاً فكرة التعاقد لمواسم عدة، معتبراً المدرب عنصراً من ضمن عناصر منظومة العمل في أي فريق كرة قدم، محملاً اللاعبين ما نسبته 70 % من مسؤولية تحقيق النتائج المرجوة في البطولات.

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