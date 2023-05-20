عادل الحوسني.. «تذكرة» صعود الشارقة إلى منصات التتويج

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد عادل الحوسني، حارس مرمى الشارقة، أنه «كلمة السر» في انتصارات فريقه وقائده إلى الصعود لمنصات التتويج، من خلال مساهمته بنصيب وافر في انتصار الشارقة على الجزيرة 1 - 0 في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أول من أمس، ووضعه قريباً من التأهل إلى نهائي المنافسة قبل جولة الإياب بعد غد.

وأخيراً وضع الحوسني بصمته في التتويج بلقب كأس السوبر الإماراتي 2023 عندما نجح في قيادة فريقه للفوز 1 - 0 على العين صاحب المقدمة الهجومية الأقوى في الموسم الحالي.

وتمكن ببراعة من المحافظة على نظافة شباكه، وأعقبه قيادة الشارقة للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام المنافس ذاته بتألقه في صد ركلات الترجيح، التي حسمت الصراع على لقب أغلى البطولات.

وخلال مباراة أول من أمس أنقذ عادل الحوسني مرماه من 3 أهداف محققة، كانت الأولى بتصديه لتسديدة قوية من مهاجم الجزيرة برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 14، الذي كان في مواجهة المرمى تماماً، لكن الحوسني بخبرة كبيرة وتألق لافت نجح في حماية مرماه، في وقت كانت فيه نتيجة اللقاء سلبية.

نجاح

وفي الدقيقة الثانية من الزمن المهدر للشوط الأول، تصدى الحوسني لركلة جزاء نفذها علي مبخوت، الذي يعتبر من أفضل اللاعبين تنفيذاً لركلات الجزاء، لكن حارس الشارقة تمكن من مواصلة التألق وحرمان الجزيرة من تعديل النتيجة.

فيما كان البديل أيمن حسين، مهاجم الجزيرة، المعروف بإجادته الضربات الرأسية، قريباً من الوصول لشباك الشارقة في الدقيقة الرابعة بعد نهاية الزمن الرسمي وإدراك التعادل برأسية قوية، لكن الحوسني حولها إلى ركنية، لينقذ فريقه من ثالث أخطر الفرص التي لاحت لصاحب الأرض في اللقاء.

تحية الجماهير

وقياساً بالمستوى الذي قدمه عادل الحوسني ونجاحه في المحافظة على نظافة شباكه، وتأمين الفوز للشارقة بالهدف الوحيد الذي أحرزه عثمان كمارا، فإنه يكون قد منح فريقه أفضلية كبيرة وجعله قريباً من خطف بطاقة التأهل للنهائي، وحافظ على حظوظه في الفوز بلقب جديد في ختام الموسم، ما جعله يستحق تحية الجماهير عقب نهاية اللقاء.

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