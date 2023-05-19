العين يتوج بطلاً لكأس الشباب تحت 18 سنة لكرة القدم

المصدر: وام

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توج فريق العين بطلاً لكأس الشباب تحت 18 سنة للموسم الرياضي 2022 - 2023 إثر فوزه على فريق شباب الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية (7 - 6) خلال المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب ذا سيفنز بدبي.

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 ، حيث تقدم شباب الأهلي عن طريق لاعبه ادريا انجلادا في الدقيقة "60" قبل أن يسجل فريق العين هدف التعادل عن طريق اللاعب عبدالكريم تراوري.

وقام الدكتور سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم نائب رئيس لجنة المسابقات، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، بتسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة لأعضاء فريق العين والميداليات الفضية لأعضاء فريق شباب الأهلي وصيف البطولة وذلك بحضور الدكتور مطر الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وإبراهيم عبدالملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم، ومحمد إبراهيم المحمود، عضو لجنة رعاية المواهب في نادي العين.

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