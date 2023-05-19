احتفالية استثنائية للصقور بوصافة الهواة والعودة للأضواء

المصدر: رأس الخيمة – محمد فضل ، تصوير زيشان أحمد

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عاشت جماهير الإمارات فرحة استثنائية واحتفالية ستظل خالدة بعد تقليد لاعبو الصقور بالميدالية الفضية والجائزة المالية المقدمة من اتحاد كرة القدم ليستحق فريق الإمارات بطاقة الصعود الثانية لدوري أدنوك للمحترفين للمرة الخامسة في تاريخه والرابعة في عهد الاحتراف عن جدارة واستحقاق بعد فوزه على ضيفه فرسان هيسبانيا بنتيجة 3/1 ليرافق الصقور فريق حتا الذي ضمن قبل أسبوع التتويج بدرع دوري الدرجة الأولى.

واحرز اهداف الامارات في مرمى هيسبانيا الذي هبط رسمياً لدوري الثانية كل من كل من احمد عيسى ودياغو فارياس وليثيري سيلفا واحرز يتيمة الخاسر اللاعب مارلون كوستا لينهي الامارات مشواره في دوري الدرجة الأولى برصيد 71 نقطة.

وشهد المباراة كل من أحمد بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة - رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة الى جانب محمد أحمد الكيت المستشار بالديوان الأميري في رأس الخيمة ، و يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الامارات وسالم سلطان الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي الرمس وجمعة العبدولي عضو لجنة المسابقات ، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الامارات واقطاب واعضاء مجالس إدارة السابقين .



وجاءت احتفالية الصعود صاخبة عقب اطلاق حكم المباراة بدر بوجمهور صافرته ليتوجه لاعبو الفريق ناحية الجماهير والاحتفال معهم لفترة طويلة قبل وبعد تسلم الميداليات ، وحمل لاعبو الفريق طاقم الجهازين الفني والإداري وطافوا بهم ارجاء الملعب .كما حظى المدرب محمد الجالبوت بتحية خاصة بعد ان أعاد الفريق من جديد للعب في دوري الأضواء.

وفي بقية النتائج فاز الفجيرة على العربي بنيتجة 3/2 وبنفس النتيجة تفوق مصفوت على بينونة وحقق دبا الحصن الفوز على الذيد برباعية نظيفة .

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