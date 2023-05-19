النصر يفتقد 7 لاعبين أمام العين

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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يفتقد النصر 7 لاعبين لأسباب مختلفة في مباراته المقبلة التي تجمعه بعد غد ( الأحد )مع العين لحساب إياب كأس مصرف أبوظبي الاسلامي على استاد ال مكتوم.

وتضم قائمة الغيابات محمد شاكر وسلطان الشامسي بسبب بنود الإعارة، الايفواري عبد الله توريه والبوسني سمير ميميشيفيتش وحسين مهدي ومحمد برغش و خالد جلال بسبب الإصابة.

و خسر النصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب الأربعاء الماضي، وتبدو مهمته صعبة للتدارك والعبور إلى النهائي في ظل هذه الغيابات المؤثرة.

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