ريبروف يقترب من الرحيل عن العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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أكدت تقارير إعلامية أوكرانية أن سيرجي ريبروف، المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين، في طريقه ليصبح مدرباً لمنتخب بلاده، خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم الاتفاق بينه واتحاد الكرة الأوكراني. وأكدت مصادر أن العين بدأ رحلة البحث عن مدرب جديد، ليتولى قيادة الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، فيما رُشحت أسماء مدربين عدة، لتولي المهمة، لكن من دون وجود تأكيدات رسمية.

وكان فريق العين توج تحت قيادة الأوكراني ريبروف ببطولتي الدوري، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي الموسم الماضي.

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