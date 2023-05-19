ولي عهد الشارقة يشكل مجلس إدارة شركة كلباء لكرة القدم

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة القرار الإداري رقم 2 لسنة 2023، بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، برئاسة محمد عبيد محمد عبيد اليماحي، وعضوية كل من أحمد عبدالله محمد اللغاي النقبي، أحمد محمد حسن محمد الزعابي، أحمد محمد سعيد بن عواش اليماحي، حميد خلفان سعيد راشد الكندي، خلفان جمعة محمد بالحاج المراشدة، عادل راشد ضاحي مبارك الزعابي.

وبحسب القرار يوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر. وتكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

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