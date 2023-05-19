«الصقور» يحتفل بالصعود للمحترفين اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تشهد ملاعب «الهواة» اليوم 4 مباريات، في انطلاقة الجولة 34، بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وتتجه الأنظار صوب ملعب الإمارات، والذي يشهد مواجهة الإمارات «الصقور» مع فرسان هيسبانيا، في مباراة احتفالية للاعبي الإمارات، بالصعود إلى دوري المحترفين، وتقليدهم بالميداليات الفضية، وجائزة المركز الثاني، ونال الفريق بطاقة التأهل الثانية بالجولة الماضية، بعد الفوز على الرمس 4 - 3. وفي بقية المباريات، يلتقي دبا الحصن مع الذيد ومصفوت مع بينونة، والفجيرة مع العربي.

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