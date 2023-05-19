الوحدة يتحدى الجيش الملكي في كأس الملك سلمان الليلة

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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يخوض فريق الوحدة مواجهة مهمة عند الحادية عشرة مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» أمام نظيره الجيش الملكي المغربي، على استاد مولاي عبد الله في الرباط، ضمن ذهاب الدور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويسعى الوحدة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة المقررة يوم الأربعاء المقبل على استاد آل نهيان ،وخاض الفريق حصتين تدريبيتين في الرباط، ركز خلالها المدير الفني على الجوانب الفنية والتكتيكية وخطة المباراة .

وصعد «العنابي» للدور الثاني بعد تجاوز البرج اللبناني ذهاباً وإياباً بنتيجة 3 - 0 و1 - 0، فيما تأهل الجيش الملكي على حساب الاتحاد الليبي بالفوز ذهاباً 4 - 1 والخسارة في العودة 1 - 3.

وتمنح لوائح البطولة إمكانية دفع الوحدة بعدد أكبر من 6 أجانب في اللقاء،واكد آرنو بويتنويغ مدرب الفريق أن هدفه تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في أبوظبي، وقال: الجيش الملكي فريق صعب على ملعبه وهو يتصدر الدوري المغربي، يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ونحن مطالبون بالتركيز والقتال وتقديم أفضل ما لدينا للخروج بنتيجة جيدة ونملك خيارات عدة لبدء المباراة بأفضل تشكيلة، وجميع اللاعبين جاهزون.

في المقابل يدخل الجيش الملكي المباراة وسط ظروف صعبة وانتقادات شديدة إثر وداع كأس الكونفيدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والخروج من كأس العرش بالخسارة من الفتح، ويتصدر الفريق، الدوري المغربي برصيد 54 نقطة ويسعى إلى لمصالحة جماهيره، وقال فرناندو داكروز مدرب الفريق : سنواجه فريقاً صعباً، ونعلم خطورة مهاجميه، ونسعى للفوز على ملعبنا، واستعداداتنا سارت بشكل جيد.

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