درع «الفرسان» في ضيافة قرقاش والعويس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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احتفى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بدرع شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين.

جاء ذلك ضمن احتفالات أقطاب، ومحبي شباب الأهلي بإنجاز «فرسان دبي»، بعد التتويج رسمياً بدرع الدوري للمرة الثامنة.

من ناحية أخرى احتفى الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي، بلاعبي شباب الأهلي ودرع الدوري، فيما التقى عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، بمقر الهيئة، اللاعبين، بحضور د.ماجد سلطان، ود.خالد الزاهد، وخالد الكعبي، وأحمد شاه.

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