كأس الملك سلمان لكرة القدم.. الوحدة يلتقي الجيش الملكي المغربي غدا بالرباط

المصدر: وام

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يلتقي فريق الوحدة لكرة القدم غدا مع فريق الجيش الملكي المغربي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني المؤهل لمرحلة المجموعات من " كأس الملك سلمان للأندية الأبطال" الذي سيقام على استاد مولاي عبدالله بالرباط في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، طامحا في حسم لقاء الذهاب، لتسهيل مهمته بالإياب الذي سيقام في أبوظبي يوم الأربعاء المقبل على استاد آل نهيان.

وكان الوحدة قد تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني بعد فوزه ذهابا 3 / 0 ، وإيابا 1 / 0 على البرج اللبناني في الدور الأول من منافسات البطولة، ليواجه الجيش الملكي المغربي المتأهل من الفوز على نظيره الاتحاد الليبي ذهابا 4 / 1 وإيابا 3 / 1 .

ويعول الوحدة الذي أنهى الموسم المنصرم من دوري أدنوك للمحترفين بالمركز الثالث برصيد 52 نقطة، على مجموعة مميزة من لاعبيه يتصدرهم جواو بيدرو هداف الفريق بمسابقة الدوري برصيد 15 هدفا، وسيباستيان تيجالي صاحب الـ6 أهداف في المسابقة ذاتها، بجانب كل من روبين فيليبي وجيانلوكا مونيز، وأدريان داسيلفا، والان ماركيز صاحب هدف الفوز في إياب الدور الأول من التصفيات على البرج اللبناني.

وضمت قائمة الفريق المغادرة إلى المغرب كل من إسماعيل مطر، ومحمود خميس، وفارس جمعة، وسهيل المنصوري، وراشد علي، ومحمد الشامسي، ومانع عايض، وعبد الله الكربي، وهزاع عمار، وطحنون الزعابي، وعبد الله حمد، ولوكاس بيمنتا، وعلاء الدين زهير، وجيانلوكا مونيز، وآلان ماركيز، وفاكوندو دانييل، وماتيوس بيريرا، وعبد الله أحمد.

ويطمح الوحدة بالتأهل إلى مرحلة المجموعات، والالتحاق بالمجموعة الرابعة التي تضم كل من شباب بلوزداد والرجاء، إضافة للفريق المتأهل من مواجهة نواذيبو الموريتاني، والكويت الكويتي.

فيما يعول فريق الجيش الملكي متصدر الدوري المغربي برصيد 54 نقطة من 25 مباراة، على أبرز لاعبيه هدافي الفريق ديني بورغيس 9 أهداف، وكل من رضا سليم، ومصطفى سهد 7 أهداف لكل لاعب، حتى الآن في مسابقة الدوري. ولم يسبق وأن التقيا الفريقان من قبل في أي منافسات، حيث تعد مواجهة الغد هي الأولى فيما بينهما.

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