حصاد دوري أدنوك للمحترفين.. 5 أندية تناوب عليها 14 مدربا الموسم الماضي

المصدر: وام

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مع قوة المنافسة في بطولة دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين خلال الموسم المنقضي 2022-2023، والرغبة الشديدة لدى معظم الفرق في المنافسة على اللقب أو المراكز الأولى في جدول المسابقة، كان هذا الموسم شاهدا على سلسلة من التغييرات في القيادة الفنية لعدد من الفرق، سعيا وراء تحقيق الأهداف المرجوة.

وشهدت فعاليات الموسم المنقضي مشاركة 23 مدرباً مواطناً وأجنبياً مع الأندية الـ14، حيث حافظ 9 مدربين على أماكنهم مع فرقهم منذ بداية الموسم، فيما تناوب 14 مدربا على قيادة 5 فرق.

وحسم شباب الأهلي لقب البطولة لصالحه بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم، أول مدرب برتغالي يتولي تدريب شباب الأهلي عبر تاريخه، وأول مدرب برتغالي يحرز لقب المسابقة.

وكان جارديم واحدا من المدربين الـ9 الذين حافظوا على مقاعدهم مع فرقهم على مدار الموسم دون تغيير.

وضمت القائمة معه، الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين، والأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي (الوصل)، والهولندي مارسيل كايزر (الجزيرة)، والصربي جوران توفيجيدزيتش (عجمان)، والروماني أولاريو كوزمين (الشارقة)، والإيراني فرهاد مجيدي (اتحاد كلباء)، وعبد العزيز العنبري (خورفكان)، والروماني دانييل إيسايلا (بني ياس).

وفي المقابل، استعانت 5 أندية أخرى بـ14 مدرباً على مدار الموسم، وهي الوحدة، والنصر، والبطائح، ودبا الفجيرة والظفرة، علما بأن دبا والظفرة هبطا إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان الوحدة أفضل من استفاد من تغيير المدرب، حيث أنهى الدوري في المركز الثالث برصيد 52 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن شباب الأهلي (57 نقطة) البطل.

وتولى تدريب الوحدة على مدار الموسم 3 مدربين هم البرتغالي كارلوس كارفالهال ثم الإسباني مانويل خيمينز، وأخيرا الهولندي أرنو بويتنويج.

وفي المقابل، تولى مسؤولية النصر الألماني ثورستن فينك، ثم الكرواتي جوران توميتش، الذي أنهى الموسم في المركز التاسع.

واستعان فريق البطائح بثلاثة مدربين، هم البرازيلي كايو زاناردي، والمغربي سعيد شخيت، والمدرب المواطن معتز عبد الله الذي أنهى الموسم مع الفريق المركز الـ12.

وتناوب 3 مدربين على فريق دبا الفجيرة ، وهم الصربي زوران بوبوفيتش، والفرنسي عيسى جريجوري، وحسن العبدولي، الذي أنهى الموسم مع الفريق في المركز الـ13.

كما استعان الظفرة بـ3 مدربين ، هم الصربي نيبوشا ومواطنه ألكسندر فيلسوفيتش، والمغربي بدر الدين الإدريسي، الذي أنهى الموسم مع الفريق، في المركز الـ14.



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