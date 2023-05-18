العنابي بالزي الرمادي.. دخول مجاني للجماهير الإماراتية في مواجهة الوحدة والجيش الملكي

المصدر: الرباط - البيان

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عقد اليوم الخميس في القاعة الرئيسية لاستاد الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط، الاجتماع الفني لذهاب الدور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية بين الوحدة ومضيفه الجيش الملكي المغربي، بحضور مسؤولي الناديين والاتحاد العربي ومراقب الحكام.

وجاء الاتفاق خلال الاجتماع على أن يخوض نادي الوحدة المباراة بالزي الرمادي، فيما يرتدي صاحب الأرض الطقم الأساسي المخطط بالأخضر والأسود والأحمر.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على دخول الجماهير الإماراتية مجاناً إلى مدرجات استاد الأمير مولاي عبدالله، عبر البوابة 21.

ويلتقي الوحدة مع نظيره الجيش المغربي في الحادية عشرة (بتوقيت الإمارات) مساء غد الجمعة، على أن تعود بعثة "العنابي" إلى أبوظبي بعد المباراة مباشرة، لبدء الاستعدادات للقاء الإياب المقرر على ستاد آل نهيان يوم الأربعاء 24 مايو الجاري.

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