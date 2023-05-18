العين يقترب من نهائي كأس «ADIB» برباعية في مرمى النصر

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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اقترب العين من نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، بعد فوزه الكبير على ضيفه النصر 4 - 1 مساء أمس في ذهاب نصف نهائي المسابقة، وسجل أهدف العين كل من يارمولينكو في الدقيقة 59، وبلاسيوس في الدقيقة 69، وسفيان رحيمي (هدفين) في الدقيقتين 77 و94، بينما سجل عادل تاعرابت هدف النصر الوحيد في الدقيقة 91.

دخل الفريقان إلى ملعب المباراة وكل منهما يأمل في الخروج بالنتيجة التي تضمن له مواجهة مريحة في جولة الإياب، وكان سير اللعب يوحي بأن أياً منهما قادر على الوصول لمرمى الآخر، غير عوامل عدة حالت دون اهتزاز الشباك منها تألق حارسي المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لم تختلف بداية الشوط الثاني كثيراً عما كانت عليه في الشوط الأول، إذ بادر العين بالمحاولات الهجومية.

بحلول الدقيقة 59 أثمرت محاولات العين عن ركلة جزاء احتسبها الحكم بمساعدة تقنية الفيديو بعد الدفاع الذي تعرض له سفيان رحيمي من حمدان الكمالي داخل المنطقة، ليتصدى للركلة الأوكراني يارمولينكو ويسجل الهدف الأول للعين.

بعد هدف العين بدا النصر عازماً على تعديل النتيجة لتضيع له فرص عدة من تحت أقدام ريان منديز وعادل تعرابت، لكن العين سرعان ما أضاف هدفين آخرين لتصبح النتيجة 3 - 0، قبل أن يقلص عادل تاعرابت الفارق بتسجيله هدفاً للنصر، وبعدها بثلاث دقائق سجل رحيمي هدفاً رابعاً للعين.

ويحل الشارقة ضيفاً على الجزيرة في السابعة و35 دقيقة من مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، آخر مسابقة في الموسم الحالي وهي المباراة الرابعة بين الفريقين هذا الموسم ويتطلعان لتحقيق نتيجة جيدة تقوي حظوظهما في التأهل للنهائي من خلال جولة الإياب التي تقام الاثنين المقبل على استاد الشارقة.

وتبدو أوراق الفريقين معروفة لبعضهما من خلال 3 مواجهات جمعتهما الموسم الحالي، حيث تعادلا 3-3 في الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين على ملعب الجزيرة، وخسر الشارقة في الدور الثاني على ملعبه 2 - 3 وجاء الشارقة ليرد الخسارة بفوز ثمين في المباراة الثالثة في الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي نجح في الفوز بلقبها بعد ذلك أمام العين.

من جانبه، يطمح الجزيرة في كتابة نهاية سعيدة لموسمه وتحقيق اللقب الأول له بعد خسارته في البطولات السابقة بقيادة مدربه مارسيل كايزر، الذي أكد رحيله عن النادي لتكون البطولة الأخيرة له، ما يمنحه دافعاً خاصاً لبلوغ منصات التتويج في ختام مشواره.

فيما يسعى الشارقة بقيادة كوزمين أولاريو، لتحقيق الثلاثية بعد فوزه بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة أخيراً وسبقه التتويج بكأس السوبر، ما يؤكد أن المواجهة ستكون مشتعلة بين الفريقين مع توقعات بحضور جماهيري كبير.

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