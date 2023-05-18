الأجانب «سلاح» الوحدة أمام الجيش الملكي المغربي

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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يختتم فريق الوحدة، اليوم، تدريباته استعداداً لمواجهة الجيش الملكي المغربي، غداً في تمام الساعة 11 بتوقيت الإمارات، على استاد الأمير مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط، في ذهاب الدور الثاني المؤهل لنهائيات كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويتسلح الجهاز الفني للوحدة باللاعبين الأجانب؛ حيث اصطحب المهاجم الهداف جواو بيدرو وأدريان سيلفا وماتيوس بيريرا وآلان ماركيز وفاكوندو دانييل ولوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير وروبين فيليب وجيانلوكا مونيز.

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