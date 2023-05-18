13 نادياً تحطّم قاعدة «الصاعد هابط» في عصر الاحتراف

المصدر: دبي - علي الظاهري

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حطم 13 نادياً قاعدة «الصاعد هابط» في عصر الاحتراف منذ بدايته في موسم 2008 - 2009 حتى الموسم الأخير 2022 - 2023.

حيث تفاوتت فترة البقاء بين الأندية من موسمين لأكثر، وتضم القائمة كلاً من الشارقة الذي مر بأسوأ محطة في تاريخه في موسم 2011 - 2012 بعد الهبوط لدوري الدرجة الأولى ثم العودة سريعاً في الموسم التالي إلى مصاف الكبار.

كما تضم القائمة عجمان وخورفكان والإمارات وحتا ودبا الفجيرة والفجيرة واتحاد كلباء وبني ياس والظفرة والشعب «سابقاً» ودبي «سابقاً» وصولاً إلى فريق البطائح الذي استطاع تثبيت أقدامه في دوري أدنوك للمحترفين بعد مشاركته التاريخية الأولى في دوري الأضواء.

عهد الاحتراف

وشهدت بداية عصر الاحتراف مشاركة الخليج سابقاً «خورفكان حالياً» وفريق عجمان في موسم 2008 - 2009، وتمكن عجمان من كسر القاعدة أولاً بعد إنهاء الموسم في المركز التاسع بينما هبط الخليج بجانب الشعب.

وفي الموسم الذي يليه 2009 - 2010 صعد كل من بني ياس والإمارات، لكن الأخير سرعان ما عاد إلى دوري «الهواة» رفقة عجمان بينما استطاع بني ياس تثبيت أقدامه في دوري المحترفين.

وفي موسم 2010 - 2011 شارك اتحاد كلباء ودبي سابقاً في دوري المحترفين، لكن رحلة «النمور» كانت قصيرة بعد عودته إلا دوري الدرجة الأولى رفقة الظفرة، بينما استطاع فريق دبي البقاء بعد إنهاء الموسم في المركز التاسع.

وعاد فريقا عجمان والإمارات إلى دوري المحترفين في موسم 2011 - 2012 ونجح «البرتقالي» في البقاء للمرة الثانية لكن «الصقور» عاد إلى دوري الهواة مجدداً رفقة فريق الشارقة بعد تنظيم دورة رباعية تأهل فيها الشعب«سابقاً» والظفرة.

الصاعد هابط

وتنطبق قاعدة «الصاعد هابط» على موسم 2012 - 2013 بعد مشاركة اتحاد كلباء ودبا الفجيرة وفشلهما في الاستمرار والبقاء بدوري المحترفين، بخلاف الموسم التالي 2013 - 2014 الذي شهد مشاركة فريقي الإمارات والشارقة اللذين حققا البقاء، بينما هبط دبي والشعب إلى دوري الدرجة الأولى.

وشهد الموسم الذي يليه، مشاركة اتحاد كلباء والفجيرة بعد تأهلهما لدوري المحترفين، إلا أن سيناريو الهبوط تكرر مرة أخرى مع «النمور» الذي هبط رفقة عجمان، بينما نجح فريق الفجيرة في الاستمرار مع الكبار بعد إنهاء الموسم في المركز التاسع.

أدوار متبادلة

واستمر تبادل الأدوار بين الأندية في رحلة الصعود والهبوط، حيث عاد دبا الفجيرة والشعب «سابقاً» للمشاركة في موسم 2015 - 2016 ثم سرعان ما عاد الشعب إلى دوري «المظاليم» مع الفجيرة الذي امتدت تجربته في المحترفين لموسمين.

وشارك فريق حتا في موسم 2016 - 2017 بصفته بطلاً لدوري الدرجة الأولى، إضافة إلى فريق اتحاد كلباء الذي خطف بطاقة الصعود الثانية.

لكن الأخير هبط في نهاية الموسم إلى جانب فريق بني ياس، واستمر فريق حتا مع الكبار قبل أن يهبط في الموسم التالي مع فريق الإمارات وهو الموسم الذي شهد صعود فريق عجمان ودبي وبقاء «البرتقالي» في دوري المحترفين.

تأهل وبقاء

وشارك بني ياس واتحاد كلباء في موسم 2018 - 2019 لدوري المحترفين، ونجح الثنائي الصاعد في البقاء مع نهاية الموسم الذي هبط فيه فريقي الإمارات ودبا الفجيرة.

وتأهل فريقي خورفكان وحتا إلى دوري المحترفين للمشاركة في موسم 2019 - 2020 والذي تم إلغاؤه بسبب جائحة كورونا.

وحقق فريق خورفكان هدف البقاء في موسم 2020 - 2021 وهو الموسم الذي هبط فيه فريقا حتا والفجيرة إلى دوري الدرجة الأولى، بينما صعد إلى دوري المحترفين العروبة بطل دوري الدرجة الأولى يرافقه فريق الإمارات، ثم هبطا بعد موسم واحد في دوري الأضواء.

وفي الموسم الماضي 2021 - 2022، شارك دبا الفجيرة بصفته بطلاً لدوري الأولى وسجل البطائح مشاركته التاريخية الأولى مع الكبار ليهبط «النواخذة» بعد صراع البقاء المثير في ختام الدوري ويرافقه الظفرة، بينما يشهد الموسم المقبل عودة الوافدان الجديدان حتا والإمارات.

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