مطر الطاير يستقبل أبطال «المحترفين»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وفد نادي شباب الأهلي، بطل دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2022 - 2023، الذي ضم ممثلين عن إدارة النادي ونخبة من اللاعبين. وبارك معاليه للنادي هذا الفوز، الذي يرفع رصيد النادي إلى ثمانية ألقاب في بطولة الدوري منذ انطلاقتها، كما أنه اللقب الرابع للنادي، منذ تطبيق الاحتراف في دوري كرة القدم في الدولة.

كما أكد أن الفوز باللقب يترجم قيادة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس إدارة النادي.

وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لوضع النادي في الصدارة، وعلى منصات التتويج، وهي التوجيهات التي شكلت خريطة الطريق، التي عمل على تنفيذها مجلس الإدارة بجهود وإشراف معالي خليفة سعيد سليمان عضو مجلس الإدارة، من خلال عمل كبير ودؤوب على مدار الموسم، والاختيار الأمثل للكوادر الفنية والإدارية واللاعبين.

إشادة

وحرص معالي مطر الطاير على الإشادة بالعمل الجماعي ونجاح منظومة العمل في تقديم موسم كبير يعد من أقوى المواسم على مستوى الأداء الفني والندية، وقوة التنافس بين الفرق المشاركة.

مبيناً أن النجاح الفني في الملعب يعتمد أولاً على النجاح الإداري والإدارة الناجحة لمنظومة العمل واختيار أفضل العناصر، والتعامل الجيد مع مختلف التحديات على مدار الموسم.حضر المقابلة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، ومن نادي شباب الأهلي اللواء طلال أحمد الشنقيطي، ود. خالد الزاهد، وماجد سلطان، ومحمد حمدون، وأحمد شاه.

وحرص معالي مطر الطاير على تبادل الأحاديث مع الإداريين واللاعبين، واستذكر معهم أهم محطات الموسم، الذي حسمه الفريق خارج ملعبه من خلال الفوز على فريق بني ياس في الجولة 25 من الموسم، ثم تحقيق الفوز في مباراة ختام الموسم وانطلاقاً من الاحتفالية الكبيرة في «استاد راشد».

وكذلك رفع شعار«الفرسان» على واجهة برج خليفة ودبي فستيفال سيتي وبرج العرب وبرواز دبي، وعدد من معالم دبي، وكذلك اللوحات الإرشادية الذكية في جميع شوارع دبي.

وفي ختام المقابلة قطع معاليه مع الإداريين واللاعبين قالب الحلوى الكبير، الذي حمل شعار النادي، كما التقط صوراً تذكارية مع وفد النادي ودرع الدوري الذهبية.

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