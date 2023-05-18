سالم راشد: الإصابات أثرت على نتائج الجزيرة في الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد سالم راشد مدافع الجزيرة أن الإصابات المتكررة، التي تعرض لها زملاؤه اللاعبون، خلال مشوار الموسم الحالي، أثرت على نتائج الفريق في بطولة الدوري، وأبعدته عن المنافسة على اللقب، مشيراً إلى أن الإصابات أدت إلى عدم الاستقرار، وغياب معظم اللاعبين في العديد من المواجهات، ما أدى إلى تراجع النتائج.

وقال راشد: إن الجزيرة، الذي احتل المركز الخامس في جدول الترتيب لم يكن سيئاً في الدوري، ولكن نتائجه لم تحقق الطموحات التي تليق به.

وأضاف: قدمنا مستويات جيدة في العديد من المباريات، وكنا نتفوق على المنافسين حتى عندما نخسر النتيجة، لقد بذل الجهاز الفني، بقيادة المدرب مارسيل كايزر جهداً كبيراً في تطوير مستوى الفريق، وأيضاً اللاعبون اجتهدوا من أجل الانتصارات، لكننا نعترف بأن ما حققناه أقل من الطموح، الذي بدأنا به مشوار البطولة، وأن المحصلة النهائية لم تكن مُرضية.

نفي

ونفى مدافع الجزيرة أن يكون تراخي زملائه أمام الفرق الأقل ترتيباً سبباً في خسارة النقاط أمامهم، وقال: كل الفرق متساوية في نظرنا، لم نتعامل مع منافس على أنه فريق كبير أو صغير، لأننا ندرك أن احترام المنافس مفتاح الفوز، وعدم احترامه يقود للخسارة.

لذلك كنا نلعب جميع المواجهات بتحد وحماس، لكن أحياناً كنا نخسر لعدم التوفيق، في كرة القدم الخسارة دائماً واردة، أما من المؤكد أننا لم نخسر أمام أي فريق، لأننا كنا ننظر إليه بأنه أقل مستوى، هذا لم يحدث ولن يحدث مستقبلاً.

وحيا سالم راشد جماهير النادي، وقدم لهم الشكر على الوقفة القوية خلفهم منذ بداية الموسم، ذاكراً أن جمهور الجزيرة ظل حاضراً بإعداد كبيرة في مباريات الفريق على ملعبه وخارجه. وأضاف: وجدنا مساندة قوية من محبي النادي، لكننا نعتذر لهم على عدم تحقيق طموحهم في بطولة الدوري، ونعدهم بالتعويض في الموسم المقبل، الذي سنقدم فيه مستوى أفضل ونحقق فيه - بإذن الله - النتائج التي ترضي تطلعاتهم.

نصف النهائي

وأشار سالم راشد إلى مباراتي فريقه أمام الشارقة في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقال: إنهما مباراتان في غاية الأهمية، مؤكداً رغبة فريقه في تحقيق الفوز، ونيل بطاقة التأهل بلوغاً للنهائي، مشيراً في الوقت ذاته إلى قوة المنافس وتأكيد احترامه، وقال: نأمل أن ننجح في التأهل على حساب الشارقة، وأن نحقق الفوز باللقب، ليكون هدية لجماهير النادي على الوقفة والدعم.

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