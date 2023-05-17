منتخب " الشاطئية" يفوز على الكويت ويتأهل لربع نهائي كأس العرب

المصدر: وام

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فاز منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، على نظيره الكويتي 7-4 في ختام منافسات الدور الأول لبطولة كأس العرب، المقامة حالياً منافساتها بمدينة جدة السعودية.

وحقق منتخب الإمارات فوزه الثالث على التوالي، الذي قاده للتأهل عن مجموعته الثالثة كأول المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) لسابق فوزه على منتخبي ليبيا وجزر القمر.

أحرز أهداف منتخب الإمارات كمال البلوشي (هدفين)، وعبدالله دهقاني (هدفين)، وهدف واحد لكل من عبدالله البلوشي، وأحمد بشر، وراشد يعقوب، فيما أحرز أهداف المنتخب الكويتي كل من محمد حاجيه (3 أهداف)، ومشعل الشافعي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الإمارات في الدور ربع النهائي مع ثاني المجموعة الثانية التي تضم منتخبات عمان وفلسطين وقرغيزستان ومصر

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