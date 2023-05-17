رئيس مجلس إدارة نادي حتا : "روح الفريق" و"العمل الجماعي" وراء الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى

المصدر: وام

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أكد علي البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا أن فوز النادي بدرع دوري الدرجة الأولى، يمثل تتويجا للجهود التي بذلت خلال الموسم الحالي في تجهيز الفريق للمنافسة، واستعادة موقعه في دوري أدنوك للمحترفين، وفق الخطة المقررة من إدارة النادي.

وأشار البدواوي إلى أن النادي يتطلع إلى رؤية شاملة في الاستعداد لمرحلة المحترفين، وفق منهجية واضحة ترتكز على الاستفادة من الظروف التي رافقتهم في الموسم الماضي، فيما سيتم حسم ملف المدرب بعد الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل، مع وجود أولوية للإبقاء على المدرب المواطن عبد الله مسفر، الذي قاد الفريق للفوز باللقب والتأهل لدوري المحترفين.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي حتا : " خلال الموسم الحالي واجهنا الكثير من التحديات، وكنا ندرك أهمية روح الفريق والعمل الجماعي، لضمان المنافسة على العودة إلى المحترفين، ومع مرور الوقت استدركنا الوضع، وتعاقدنا مع المدرب الوطني عبد الله مسفر، ومضينا إلى تحقيق أفضل النتائج حتى وصلنا إلى الهدف المطلوب ".

ويستعد نادي حتا للاحتفال بتسلم درع دوري الدرجة الأولى السبت المقبل على استاد حمدان بن راشد، بعد نجاحه في حسم المنافسة على التأهل وحصد الدرع.

وستجرى مراسم التتويج بعد نهاية مباراة الفريق الأخيرة في الموسم الحالي أمام فريق سيتي، فيما ستقام احتفالات كبيرة بحضور الجماهير في "الباحة الخارجية" للنادي، بمشاركة الفرق الشعبية.

ويتصدر حتا الترتيب الحالي برصيد 74 نقطة قبل لقاء سيتي، حيث يمنحه الفوز فرصة تعزيز رصيده إلى 77 نقطة، لتحطيم الرقم السابق المسجل باسم نادي خورفكان.

وسبق لنادي حتا تحقيق درع دوري الأولى المؤهل إلى دوري المحترفين في موسم 2015- 2016، فيما حقق وصافة المنافسة في موسمي 2006- 2007 و2018- 2019.

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