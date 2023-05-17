أحمد بن محمد يلتقي شباب الأهلي بعد التتويج بالدوري الإماراتي

المصدر: البيان

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التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بفريق شباب الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري الإماراتي مؤخراً.

وكتب سموه، عبر "تويتر": "التقيت فريق شباب الأهلي بعد تتويجهم بلقب الدوري الإماراتي لكرة القدم لموسم 2022-2023، تهانينا للاعبين والجهاز الإداري والفني وجمهور النادي الكبير على هذا الإنجاز".

وتابع: "نتطلع لمزيد من الألقاب في المرحلة المقبلة في ظل الدعم الكبير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتحفيزه المستمر للفريق نحو الارتقاء بالأداء لمستويات إضافية".

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