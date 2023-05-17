العين والنصر.. إنقاذ الموسم بكأس «ADIB»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يستضيف العين في الساعة 7:35 من مساء اليوم على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، غريمه النصر، في جولة ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إذ يسعى كل فريق لوضع قدم في نهائي المسابقة تطلعاً لمنصة التتويج باللقب وإنقاذ موسمه بعد أن فقدا فرصة التتويج بلقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

من جهته، يخوض النصر المباراة منتشياً بفوزه الأخير على الشارقة في الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، وبالرغم من الغيابات المؤثرة في صفوفه، والتي تشمل الثلاثي حسين مهدي والإيفواري عبد الله توريه، والمدافع البوسني سمير ميميشيفيتش، إلا أن العميد يتطلع للعودة بنتيجة إيجابية من العين قبل موقعة الإياب الأحد المقبل على استاد آل مكتوم.

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