مقعد مباشر وآخر من «التمهيدي» للإمارات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن توزيع مقاعد المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد في الموسم الرياضي 2025-2024، وخصص خلالها مقعداً مباشراً واحداً في دور مجموعات فرق النخبة ( 20 فريقا) للأندية الإماراتية، ومقعداً للمشاركة في البطولة بداية من الأدوار التمهيدية، إلى جانب مقعد مباشر للبطولة الآسيوية الثانية للأندية ذات التصنيف الثاني.

وتجدر الإشارة الى أن الاتحاد الآسيوي يعتزم تنظيم 3 مسابقات لأبطال آسيا انطلاقا من موسم 2025-2024: الأولى لفرق النخبة وتضم أقوى 20 فريقا ، والثانية لفرق المستوى الثاني وتضم 32 فريقا ، بينما يشارك في البطولة الثالثة أندية المستوى الثالث وعددها 20 فريقا.

فيما تم منح الأندية السعودية الحد الأعلى من المقاعد المباشرة لدوري أبطال آسيا، بواقع 3 مقاعد من بين 10 مقاعد خصصت لأندية غرب آسيا، إلى جانب حصول أندية السعودية على مقعد مباشر في البطولة الآسيوية للأندية ذات التصنيف الثاني، وحصلت أندية كل من قطر وإيران على بطاقتين مباشرتين إلى دوري أبطال آسيا، وبطاقة إلى الدور التمهيدي، وبطاقة مباشرة إلى بطولة الأندية ذات التصنيف الثاني، ومنحت أندية كل من العراق وأوزبكستان، بطاقة مباشرة إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا، وبطاقة مباشرة إلى بطولة التصنيف الثاني.

وتجدر الإشارة إلى أن الأندية الإماراتية حصلت على بطاقة تأهل مباشر إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لموسم 2024-2023، والتي ستكون الأخيرة بالنظام القديم، ونالها العين بفوزه بدرع الموسم الماضي، إلى جانب بطاقتين مؤهلتين إلى الدور التمهيدي للنسخة نفسها، وحصل الشارقة على البطاقة الأولى، بتتويجه بطلاً لكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، ونال شباب الأهلي البطاقة الثانية، بعدما توج بطلاً للدوري هذا الموسم.

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