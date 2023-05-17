حارس الرمس.. باكستاني فضّل الكرة على الكريكيت

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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من المتعارف عليه أن شعوب شبه القارة الهندية يهيمون بلعبة الكريكيت ويعشقونها ويمارسونها بجنون، لكن ما حدث في دوري الدرجة الأولى أثبت أن لكل قاعدة استثناء، الباكستاني حمزة زاهد محمود حارس مرمى الرمس، كان صاحب القرار والاستثناء، قرر ترك «الكريكيت»، ليرحل إلى عالم الساحرة المستديرة والوقوف بين «الثلاث خشبات»، «زاهد» فضّل ممارسة كرة القدم وسعى إلى تطوير إمكاناته لينضم ابن الـ 24 ربيعاً إلى فريق الرمس بألوانه البرتقالية، ويذود عن ألوانه خلال موسم دوري الدرجة الأولى الحالي.

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