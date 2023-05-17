بني ياس.. ثاني أسوأ حصاد في «المحترفين»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهى بني ياس موسم المعاناة للسماوي في المركز الحادي عشر في ثاني أسوأ حصاد للفريق في مسيرته في دوري المحترفين منذ صعوده موسم 2009 - 2010، ودفع الفريق ثمن تراكمات في الموسمين الأخيرين، وعدم تدعيم الصفوف بالشكل المطلوب سواء على مستوى اللاعبين المواطنين أو الأجانب.

وجاء ترتيب وأرقام بني ياس في الدوري هذا الموسم مخيباً للآمال محققاً ثاني أسوأ مواسمه في الدوري في عصر الاحتراف بعد موسم 2016 - 2017 الذي شهد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى ومن ثم العودة إلى دوري المحترفين في موسم 2018 - 2019.

رحيل

وبعدما كان الفريق منافساً في اللقب في الموسم قبل الماضي 2020 - 2021 والذي أنهاه وصيفاً برصيد 54 نقطة بفارق 3 نقاط خلف الجزيرة البطل، تراجع الفريق بشكل مخيف في الموسم الماضي والحالي، وعانى بعد رحيل عدد من اللاعبين عن صفوفه وعدم إبرام تعاقدات جديدة تعوض الراحلين، إضافة إلى الأجنبيين الجديدين البرازيلي رافائيل إلياس وأوبا نغيت اللذين لم يقدما الإضافة المطلوبة، وعانى الأول إصابة طويلة غيبته عن الفريق في مباريات عديدة في آخر الموسم، فكان التراجع نتيجة طبيعية لما حدث للفريق الموسمين الأخيرين.

حصاد

وحصد بني ياس في الدوري 24 نقطة، وفاز في 6 مباريات فقط، وتعادل في مثلها، بينما تلقى 14 هزيمة في ثاني أكبر عدد من الخسائر للفريق في دوري المحترفين بعد موسم الهبوط.

وفي أول مواسمه في الاحتراف 2009 - 2010 فاجأ بني ياس الجميع بإنهاء الدوري في المركز الرابع، وهو المركز الذي حققه الفريق المرة الثانية في موسم 2012 - 2013، وجاء ثانياً في موسم 2020 - 2021 في أفضل مواسمه على الإطلاق وحقق فيه 54 نقطة، وكذلك في موسم 2010 - 2011 في مركز الوصافة، بينما حقق المركز السادي مرة واحدة في 2018 - 2019، والثامن في 2014 - 2015 بـ35 نقطة، والمركز التاسع 3 مرات، والأخير في موسم 2016 - 2017.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز