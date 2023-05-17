عجمان يفتح ملف الموسم مبكراً

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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حدد عجمان مقر معسكره الخارجي استعداداً للموسم الجديد المقبل مبكراً، حيث سيكون في صربيا للمرة الثالثة، وسوف يبدأ الجهاز الفني، بقيادة المدرب الصربي غوران التنسيق مع إدارة النادي في الترتيبات للمعسكر، خلال الأيام المقبلة لوضع المواعيد المحددة لفترة الإعداد بجميع مراحلها، ابتداء من التجمع الداخلي، مروراً بالمعسكر الخارجي، وعدد المباريات التجريبية، وفي الوقت نفسه التنسيق حول الصفقات الجديدة، التي يحتاج إليها الفريق في بعض المراكز على صعيد اللاعبين المواطنين.

وأوضح الكابتن محمد حسين إداري فريق عجمان أن إدارة النادي مع الجهاز الفني بدأت الترتيب للموسم الجديد مبكراً من بعد آخر مباراة خاضها عجمان مع شباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن اختيار معسكر صربيا، ليكون مقراً للاستعدادات للموسم الجديد نبع من نجاح، الذي تحقق في الموسمين الماضيين، لا سيما أن الجهاز الفني واللاعبين تأقلموا مع المعسكر بشكل جيد.

استقرار

وأشار محمد حسين إلى أن ملف المحترفين الأجانب في الفريق يشهد استقراراً واضحاً للموسم المقبل، من خلال استمرار عقد اللاعبين وليد أزارو وفراس بالعربي وبرستيج، وتم التعاقد مع محترف رابع هو التونسي نادر الغندري، موضحاً أن اللاعب البحريني علي مدن حقق نجاحاً جيداً مع الفريق في الموسم المنصرم، وهو مرشح ليكون الأجنبي الخامس في الفريق، فيما يستمر مشوار اللاعب المقيم عصام فائز، الذي جدد عقده مع النادي حتى عام 2027.

وقال حسين: إن النتائج التي حققها الفريق في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم جاءت نتاج للاهتمام الإداري، والدعم الذي يجده النادي، وانعكس ذلك في حالة الاستقرار، التي تميز بها نادي عجمان في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الجميع يعمل بجد واجتهاد كـفريق عمل واحد.

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