الشعفار: بيتزي لن يستمر مع الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

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كشف أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة الوصل، النقاب عن أن الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي، لن يستمر مدربا لفريق النادي الأول لكرة القدم في موسم 2023-2024، لافتا إلى أن التقييم الفني للمدرب جيد، إلا أن متطلبات الاحتراف تستوجب التغيير، في تأكيد علني على إنتهاء العلاقة بين الطرفين في ختام موسم 2022-2023، والذي لم ينجح فيه بيتزي في قيادة الوصل لاحراز أي من ألقاب بطولات الموسم.

ورغم تألقه على مستوى الأداء، إلا أن الوصل ودع بطولات الموسم المنتهي للتو، حيث اكتفى بالحصول على رابع دوري ادنوك للمحترفين في الإمارات، والخروج من نصف نهائي بطولة الكأس، والدور التمهيدي من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

الجدير بالذكر، أن الوصل تعاقد مع بيتزي "55 عاما" في 29 يونيو 2022 لمدة موسم واحد، خلفا لنظيره البرازيلي أودير هيلمان.

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