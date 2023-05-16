الوحدة يخوض مرانه الأول في الرباط اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، الأربعاء، مرانه في العاصمة المغربية الرباط استعداداً لمواجهة الجيش الملكي في المباراة المقررة في الحادية عشرة مساء «بتوقيت الإمارات» بعد غد الجمعة على استاد مولاي الأمير عبدالله، في ذهاب الدور الثاني لكأس الملك سلمان للأندية العربية، وكانت بعثة العنابي قد غادرت أبوظبي ظهر أمس متوجهة إلى الرباط على متن طائرة خاصة عبر مطار البطين الخاص، في رحلة استغرقت نحو 8 ساعات.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الأساسي على ملعب المباراة مساء بعد غد الخميس يضع من خلاله المدير الفني اللمسات الأخيرة على الخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء بناءً على دراسته لفريق الجيش الملكي، فيما يعقد المؤتمر الصحفي لمدربي الفريقين في الثانية عشرة ظهرا ويسعى الوحدة إلى العودة من الرباط بنتيجة إيجابية تعزز موقفه قبل مباراة الإياب المقررة 24 الجاري، من أجل حسم الصعود إلى دور المجموعات بالنهائيات التي تقام في المملكة العربية السعودية يوليو المقبل.

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