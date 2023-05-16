أجواء احتفالية في دبي بإنجاز «الفرسان»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أقام عبدالله النابودة رئيس مجلس الإدارة السابق لنادي شباب الأهلي، مأدبة غداء في دبي احتفاء بانجاز شباب الأهلي، وتتويجه بدرع دوري المحترفين، وحضر المأدبة لاعبو الفريق والجهازان الفني والإداري وعدد من قيادات إدارة النادي، وفي مقدمتهم إبراهيم عبدالملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي للكرة، ومعهم سعيد خليفة سعيد سليمان.

واستقبل الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، فريق شباب الأهلي وسط أجواء احتفالية، وحضرالاستقبال اللواء طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية وعدد من المسؤولين.

واحتفل رواد مجلس نبيل عبدالرحيم قرقاش بمنطقة الخوانيج ، بإنجاز شباب الأهلي، وتناول الجميع كعكة الاحتفال التي قدمها القطب الأهلاوي أحمد الزاهد مدير العلاقات العامة بنادي شباب الأهلي سابقاً.

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