حسن إسماعيل: السناني والحوسني أفضل الحراس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أكد حسن إسماعيل مشرف حراس كرة القدم في نادي الشارقة، ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، أن النسخة المنتهية من دوري أدنوك للمحترفين، جاءت مثيرة وقوية، وتحمل خلالها حراس المرمى عبئاً كبيراً في الكثير من المباريات، واعتبر أن خالد السناني وعادل الحوسني، يتقاسمان نجومية الموسم، موضحاً أن السناني، لعب دوراً في دخول الوصل في المنافسة حتى الجولات الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، فيما كان تألق عادل الحوسني مع الشارقة، عامل استقرار في المنطقة الدفاعية، ولم يرتكب سوى خطأين مؤثرين، وهي نسبة قليلة جداً، كما ساعد فريقه على الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة مرتين، وكأس السوبر.

تألق

وأشاد أيضاً، بالدور الذي لعبه فهد الظنحاني مع بني ياس، مؤكداً أنه لولا هذا الدور، لعاش «السماوي» وسط دائرة خطر الهبوط هذا الموسم، وكذلك لعب زايد أحمد الحمادي، دوراً مؤثراً على بقاء البطائح في دوري المحترفين، وساهم تألق ماجد ناصر وحسن حمزة، في تتويج شباب الأهلي بدرع الدوري.

فرصة

وأشار إلى أن محمد الشامسي حارس الوحدة، وأحمد شامبيه حارس النصر، لديهما إمكانات أفضل مما ظهرا به هذا الموسم، وكذلك عادل الحوسني، والذي بدأ الموسم بشكل قوي مع عجمان، ولكن يبدو أنه تأثر بخروج فريقه من الدور قبل النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وانعكس هذا على مستواه في المباريات الأخيرة من الدوري.

أكد حسن إسماعيل، أن هناك حراس مرمى يحتاجون إلى وجود بديل قوي يدفعهم إلى التألق والحفاظ على تطوير مستواهم، وأمام الأندية فرصة لتجديد دماء هذا المركز من خلال الاستعانة بحراس من فرق الرديف المميزين، والذين تألقوا مع أنديتهم في دوري المحترفين تحت 21 سنة، إلى جانب حراس من أندية الدرجة الأولى، وقال: «تابعت أكثر من حارس مميز في الدرجة الأولى، ومنهم سعود حسن حارس فريق الإمارات، وسالم خيري حارس حتا، واللذان ساهما في عودة فريقيهما للمشاركة في دوري المحترفين».

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