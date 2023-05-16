26 حكم ساحة أداروا مباريات الدوري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك 26 حكم ساحة مواطناً وأجنبياً، في إدارة مباريات النسخة المنتهية من دوري أدنوك للمحترفين، موزعين بين 20 حكماً مواطناً، و6 حكام أجانب، وبالطبع كانت هناك قرارات سلبية وأخرى إيجابية لقضاة الملاعب، وكذلك لحكام الفيديو، وبعدما أصبحوا شركاء بنسبة كبيرة في نجاح حكام الساحة في العبور بالمباريات إلى بر الأمان.

وأدار الحكم عادل النقبي، العدد الأكبر من مباريات الدوري بعدما أسندت إليه إدارة 17 مباراة، وتلاه الحكم المونديالي محمد عبد الله حسن، والذي أدار 15 مباراة، وتساوى حمد علي يوسف وسلطان عبد الرازق في إدارة كل منهما 14 مباراة.

وبالنسبة للحكم الأجنبي، ظهرت الصافرة الأرجنتينية مرتين في مباراتي الوحدة مع شباب الأهلي في الجولة 16 وانتهت بالتعادل 1 - 1، وأدارها الحكم فاكوندو تيلو، والوحدة مع الشارقة في الجولة 21، وانتهت بالتعادل السلبي، وأدارها الحكم فيرناندو رباليني.

فيما أدار الحكم البرتغالي ارتور سواريس مباراة العين والوحدة في الجولة 6، وانتهت بفوز الوحدة 3 - 2، والحكم الروماني استفان كوفاكس، مباراة الفريقين في الجولة 19، وانتهت بفوز العين 3 - 0، وأدار المجري تاماس بوجنار، مباراة الشارقة والوحدة في الجولة 8، وانتهت بفوز الوحدة 1 - 0، والصربي سردجان يوفانوفيتش مباراة الشارقة والعين في الجولة 10، وانتهت بتعادل الفريقين 2 - 2.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز