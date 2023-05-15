خيمينيز وصلاوي حتى 2026

المصدر: دبي-علي شدهان

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أعلن الوصل عبر حسابه على "تويتر" رسميا، تعاقده مع الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، حتى العام 2026، في أولى صفقات النادي لتعزيز صفوف فريقه الأول لكرة القدم استعدادا للموسم المقبل.

وسيرتدي خيمينيز، والذي يجيد اللعب في منطقة وسط الميدان، الرقم 31 مع فريقه الجديد.

وتكتسب صفقة الوصل مع خيمينيز، أهميتها من كون اللاعب يجيد التمرير الناجح، حيث حجز مركزه المتقدم في لائحة أفضل 10 لاعبين في التمريرات مع فريقه السابق، بني ياس في ختام دوري ادنوك للمحترفين ب50 تمريرة ناجحة.

وما يزيد من وهج خيمينيز في التمرير الناجح، أنه سيجد مَن يساعده على زيادة براعته عندما يلعب في تشكيلة الوصل في الموسم المقبل إلى جانب علي صالح، "58 تمريرة ناجحة"، وفابيو ليما "48 تمريرة ناجحة".

ويتوقع أن يشكل خيمينيز وليما وعلي صالح، ثلاثيا مؤثرا جدا في منظومة لعب الوصل في الموسم المقبل، وبما يجعل الإمبراطور، مؤهلا أكثر للعودة إلى اعتلاء منصات التتويج.

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