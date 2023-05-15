شباب الأهلي يمتلك درع دوري المحترفين تحت 21 سنة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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توج محمد عبيد اليماحي عضو مجلس رابطة المحترفين، وإبراهيم عبد الملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، فريق تحت 21 بدرع دوري المحترفين للموسم 2022-2023، بحضور عيسى بن سبت المدير الرياضي بنادي شباب الأهلي، وحسن طالب عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، كما تم تسليم نادي شباب الأهلي شهادة ملكية درع الدوري لحصوله للمرة الثالثة على التوالي، بعدما أنهى مشواره في البطولة بفوز مثير على عجمان 3-2، في الجولة 26 الأخيرة، ووصل إلى النقطة 61، مع العلم أن «فرسان دبي» حسموا لقب البطولة منذ الجولة 25 قبل الأخيرة، فيما حل الشارقة بالمركز الثاني برصيد 55 نقطة، بعدما أنهى مشواره بالفوز على النصر 3-1.

وشهدت الجولة الأخيرة للبطولة، غزارة تهديفية، بتسجيل 28 هدفاً، وحفلت بإثارة كبيرة في معظم المباريات، والتي شهدت كلها زيارة الشباك، ولعبت الأرض ضد أصحابها في 4 مباريات، مقابل فوز وحيد، وانتهت مباراتان بالتعادل الإيجابي، إذ تفوق الجزيرة أمام مضيفة اتحاد كلباء 4-2، وانتهت مواجهة الوصل وخورفكان بالتعادل 1-1، وتكرر التعادل في مباراة البطائح والعين 2-2، وتفوق الوحدة خارج ملعبه أمام بني ياس بنتيجة 2-0، وحسم دبا الفجيرة مباراته أمام الظفرة، بالفوز 3-2.

وأنهى الجزيرة مشواره في البطولة، باحتلال المركز الثالث برصيد 54 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن العين بالمركز الرابع، وجاء دبا الفجيرة بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة، والوحدة في المركز السادس برصيد 41 نقطة، وحل عجمان والنصر في المركزين السابع والثامن في الترتيب برصيد 31 نقطة لكل منهما، واحتلت أندية الوصل وخورفكان والبطائح واتحاد كلباء والظفرة وبني ياس، المراكز من التاسع حتى الرابع عشر برصيد 28 و27 و25 و22 و21 و14 نقطة بالترتيب.

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